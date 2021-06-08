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Фото: лучшие из лучших – все стадионы Евро-2020

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© REUTERS / Alberto Lingria
Олимпийский стадион в Риме. Именно здесь пройдет матч открытия Евро-2020. Стадион уже принимал четыре финала Кубка европейских чемпионов, Олимпиаду-1960, чемпионат Европы 1968 года и чемпионат мира 1990-го.
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Sputnik Молдова
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Впервые европейское первенство по футболу пройдет в 11 городах на 11 лучших стадионах Старого Света. Узнайте в нашей фотоподборке, чем знамениты стадионы Евро-2020.

Грядущий чемпионат Европы по футболу станет поистине уникальным. Это первое европейское первенство, которое было перенесено из-за чрезвычайных обстоятельств.

Футбол
© Sputnik / Антон Денисов
Утверждена программа подготовки к проведению матчей ЕВРО-2020

В 2020 году, когда он должен был состояться, организаторам пришлось передвинуть на целый год время его проведения. Причина – пандемия коронавируса нового типа, которая внесла свои коррективы во многие мероприятия 2020 года.

Тем не менее Евро-2020 не был отменен совсем и даже сохранил в названии заветные цифры года, когда весь мир ждал начала уникального чемпионата.

А уникален он еще и тем, что в честь 60-летия первого чемпионата Европы матчи Евро-2020 будут проведены в 11 городах на 11 лучших стадионах Старого Света. Игры состоятся в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Глазго, Севилье и Санкт-Петербурге. Изначально в списке было на один стадион больше, однако власти Ирландии отказались от проведения турнира, вследствие чего ирландская часть была перенесена в Санкт-Петербург. 

Европейский чемпионат стартует уже 11 июня и продлится до 11 июля.

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