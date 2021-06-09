Фото: черный лебедь и Матильда: Натали Портман - 40

Оскароносная американская актриса с русскими и румынскими корнями Натали Портман отмечается 9 июня свой день рождение.

Ее предки приехали в Израиль из Российской империи, у нее упрямый характер, степень по психологии и чутье на необычные роли. Мало кто знает, что Портман не настоящая фамилия актрисы. На самом деле ее зовут Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери ее предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши, передает РИА Новости.

Натали Портман стала знаменитой в 11 лет. В этом юном возрасте она исполнила одну из главных ролей в боевике Люка Бессона "Леон". За свою актерскую карьеру Портман может похвастаться серьезными ролями и игрой на одной съемочной площадке с самыми известными голливудскими актерами. Она сыграла в "Схватке" вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, в "Красивых девушках" с Умой Турман и Мэттом Диллоном, у Тима Бертона в картине "Марс атакует!".

В день рождения блистательной актрисы Sputnik собрал самые яркие фотографии из разных периодов жизни Натали Портман.

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