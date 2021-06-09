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Фото: черный лебедь и Матильда: Натали Портман - 40

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© Photo : Gaumont 1994
Актриса Натали Портман в фильме "Леон".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/09/35051403.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210609/35052313/chernyy-lebed-i-matilda-natali-portman-40.html

Американская актриса, сценарист, режиссер и продюсер Натали Портман отмечает в среду свой юбилей - 40 лет.

Оскароносная американская актриса с русскими и румынскими корнями Натали Портман отмечается 9 июня свой день рождение. 

Польская и советская актриса Барбара Брыльска в фильме Ежи Кавалеровича Фараон, 1965 год
© Photo : Zespol Filmowy "Kadr" (1965)
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Ее предки приехали в Израиль из Российской империи, у нее упрямый характер, степень по психологии и чутье на необычные роли. Мало кто знает, что Портман не настоящая фамилия актрисы. На самом деле ее зовут Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери ее предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши, передает РИА Новости.

Натали Портман стала знаменитой в 11 лет. В этом юном возрасте она исполнила одну из главных ролей в боевике Люка Бессона "Леон". За свою актерскую карьеру Портман может похвастаться серьезными ролями и игрой на одной съемочной площадке с самыми известными голливудскими актерами. Она сыграла в "Схватке" вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, в "Красивых девушках" с Умой Турман и Мэттом Диллоном, у Тима Бертона в картине "Марс атакует!".

В день рождения блистательной актрисы Sputnik собрал самые яркие фотографии из разных периодов жизни Натали Портман.

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