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Фото: Ван Гог вокруг – как стать частью картин великого художника

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© AP Photo / John Minchillo
Посетители на иммерсивной выставке Ван Гога в Нью-Йорке.
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Sputnik Молдова
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Возможность полностью погрузиться в мир, созданный кистью великого импрессиониста предлагают создатели выставки "Иммерсивный Ван Гог".

Уникальная выставка цифрового искусства открылась в Нью-Йорке. У посетителей вернисажа есть уникальная возможность оказаться внутри картин Винсента Ван Гога. 

Выставка Ван Гог: Ожившие полотна 2.0.
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Анимации таких работ великого художника, как "Едоки картофеля", "Звездная ночь", "Подсолнухи", "Спальня художника в Арле" и других полотен проецируются на стены и пол грандиозной выставки. Современные цифровые технологии позволяют будто оживить работы Ван Гога, полностью погрузиться в эти произведения искусства, сделав их элементом окружающей нас действительности.

Это поистине новый способ насладиться произведениями художника, который привлекает сотни ценителей его творчества. 

Конечно же, организаторы выставки предполагали, что испытать уникальный опыт общения с живописью Ван Гога захотят многие. Поэтому выставка проходит с учетом всех требований противоковидных мер. А помимо цифровых проекций картин на полу нанесена разметка для безопасного размещения посетителей вернисажа.

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