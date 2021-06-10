Фото: невозможно устоять – поклонники мороженого среди политиков и звезд

Пожалуй, 10 июня отмечается самый вкусный праздник – Всемирный день мороженого. Именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи холодного лакомства.

Лето, солнце, мороженое – похоже, дату для этого праздника выбрали самую подходящую. И пусть День мороженого пока не имеет официального статуса, для каждого сладкоежки это отличный повод угостить себя этим вкуснейшим лакомством.

Да что там говорить: мороженому покорны все возрасты и статусы. Десятки звезд шоу-бизнеса, фотомоделей и мировых политических лидеров были не раз замечены за поеданием этого самого популярного в мире десерта.

Из нашей фотоподборки вы можете узнать, какой именно сорт прохладного лакомства предпочитают самые известные и именитые любители мороженого по всему миру.

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