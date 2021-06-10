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Фото: невозможно устоять – поклонники мороженого среди политиков и звезд

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© AP Photo / Loris Fabbrini
Итальянская актриса Мария Грация Кучинотта и порция мороженого из Римини.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/08/35037275.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210610/35037392/foto-politiki-i-zvezdy-morozhenoe.html

Пожалуй, 10 июня отмечается самый вкусный праздник – Всемирный день мороженого. Именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи холодного лакомства.

Лето, солнце, мороженое – похоже, дату для этого праздника выбрали самую подходящую. И пусть День мороженого пока не имеет официального статуса, для каждого сладкоежки это отличный повод угостить себя этим вкуснейшим лакомством.

Мороженое
© Photo : Boston Magazine
Топ стран, в которые Молдова экспортирует мороженое 

Да что там говорить: мороженому покорны все возрасты и статусы. Десятки звезд шоу-бизнеса, фотомоделей и мировых политических лидеров были не раз замечены за поеданием этого самого популярного в мире десерта.

Из нашей фотоподборки вы можете узнать, какой именно сорт прохладного лакомства предпочитают самые известные и именитые любители мороженого по всему миру.

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