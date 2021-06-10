Фото: как мир пережил первое в 2021 году солнечное затмение

Солнечное затмение 10 июня 2021 года наблюдали в 60 странах, но лучше всего его было видно в Канаде и Гренландии.

Нынешнее солнечное затмение стало первым за последние годы "кольцевым" затмением, которое можно было наблюдать с территории восточной Европы.

Всего же за затмением наблюдали в 60 странах, а лучше всего его было видно в Канаде, Гренландии и некоторых городах России. При этом жители Чукотки могли увидеть, как Луна закрывает солнечный диск на 91%.

Российские ученые рассчитали, что на следующее кольцевое затмение можно будет полюбоваться 1 июня 2030 года, причем видно оно будет на юге европейской части России, а в окрестностях Москвы — лишь 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.

Смотрите в нашей фотоподборке, как жители Земли наблюдали редкое космическое явление.

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