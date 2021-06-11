Фото: последние приготовления – как готовятся к старту ЕВРО-2020

Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов, он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.

Таким образом, игры пройдут в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

У стран, принимающих матчи турнира было много времени на подготовку: для первенства не нужно строить дополнительных стадионов, а перенос ЕВРО-2020 на 2021 год дал возможность привести площадки, на которых будут сыграны матчи в идеальное состояние.

Как подготовились организаторы турнира в разных странах смотрите в нашей фотоподборке.

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