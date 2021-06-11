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Фото: последние приготовления – как готовятся к старту ЕВРО-2020

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© Sputnik / Александр Гальперин
Монтаж футбольной деревни фестиваля UEFA EURO 2020 на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0a/35064218.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210611/35064847/foto-poslednie-prigotovleniya-kak-gotovyatsya-k-startu-euro-2020.html

Европейский спортивный мир замер в ожидании начала долгожданного события – главного футбольного турнира Старого Света –ЕВРО-2020.

Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

Чемпионат Европы по футболу - 2021 обложка
© Sputnik / Vadim Rusu
Чемпионат Европы по футболу - 2021: группы и календарь матчей
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А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов, он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.  

Таким образом, игры пройдут в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

У стран, принимающих матчи турнира было много времени на подготовку: для первенства не нужно строить дополнительных стадионов, а перенос ЕВРО-2020 на 2021 год дал возможность привести площадки, на которых будут сыграны матчи в идеальное состояние.

Как подготовились организаторы турнира в разных странах смотрите в нашей фотоподборке.

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