Фото: черные птицы и синие люди – активисты атакуют саммит G7

Мировая политическая жизнь вновь активизируется после начала пандемии коронавируса. Первый почти за два года очный саммит G7 пройдет с 11 по 13 июня в английском графстве Корнуолл.
Известно, что помимо стран G7, на саммит приглашены лидеры Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи. Основные темы для обсуждения – восстановление после пандемии, проблемы открытого общества и изменения климата. Также участники должны объявить, что обеспечат бедные страны 1 млрд доз вакцин от COVID.
Намечен и ряд официальных мероприятий: традиционное совместное фото, визит к Елизавете II, встречи с другими членами королевской семьи и главами международных компаний. А если позволит погода, в субботу для участников G7 устроят барбекю на пляже.
В то же время саммит – отличная возможность для активистов напомнить мировым лидерам об актуальных проблемах общества, которые не обсуждаются на высшем уровне и попутно рассказать миру о себе.
Традиционно акции противников глобализации и экоактивистов, уже традиционно сопровождающие подобные мероприятия, вызывают у журналистов не меньший интерес, чем мировые лидеры.
Темы, о которых активисты решили поведать миру в этом году посвящены пандемии, неравенству и социальной несправедливости, а также изменению климата. И способы передачи своего послания они выбрали самые разные: организовывали перформансы, создали массу артобъектов, запускали дирижабли.
Смотрите в нашей фотоподборке, как экоактивисты атаковали саммит G7.
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