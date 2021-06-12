Фото: затмение, протесты, летняя горячка – чем запомнится прошедшая неделя

Южная Америка охвачена волной протеста: Боливия бунтует, да и в Перу неспокойно.
В Азии начался сезон дождей. В этом году синоптики зафиксировали, что муссоны пришли слишком рано, а обилие осадков уже принесло немало потерь Индии и Шри-Ланке.
А еще на этой неделе стартовал саммит "Большой семерки", к началу которого экоактивисты подготовили немало перформансов, чтобы обратить внимание мировых лидеров на проблемы, волнующие простых людей.
Но тем не менее лето продолжается: и люди и животные хотят отдохнуть и позагорать, несмотря на коронавирусные ограничения. Даже слоны устроили себе пляж в джунглях. Как это выглядит? Узнайте в нашей фотоподборке.
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