Фото: затмение, протесты, летняя горячка – чем запомнится прошедшая неделя

Самые лучшие фото самых ярких событий прошедшей семидневки, какими их увидели фотографы мира со всего мира.

Южная Америка охвачена волной протеста: Боливия бунтует, да и в Перу неспокойно.

В Азии начался сезон дождей. В этом году синоптики зафиксировали, что муссоны пришли слишком рано, а обилие осадков уже принесло немало потерь Индии и Шри-Ланке.

А еще на этой неделе стартовал саммит "Большой семерки", к началу которого экоактивисты подготовили немало перформансов, чтобы обратить внимание мировых лидеров на проблемы, волнующие простых людей.

Но тем не менее лето продолжается: и люди и животные хотят отдохнуть и позагорать, несмотря на коронавирусные ограничения. Даже слоны устроили себе пляж в джунглях. Как это выглядит? Узнайте в нашей фотоподборке.

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