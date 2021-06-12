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Фото: затмение, протесты, летняя горячка – чем запомнится прошедшая неделя

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© Sputnik / Pavel Lvov
Участница соревнования в категории "Фитнес-бикини" на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210612/35077275/foto-zatmenie-protesty-letnyaya-goryachka-chem-zapomnitsya-proshedshaya-nedelya.html

Самые лучшие фото самых ярких событий прошедшей семидневки, какими их увидели фотографы мира со всего мира.

Южная Америка охвачена волной протеста: Боливия бунтует, да и в Перу неспокойно.

© AP Photo / Ng Han Guan
Как мир пережил первое в 2021 году солнечное затмение
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В Азии начался сезон дождей. В этом году синоптики зафиксировали, что муссоны пришли слишком рано, а обилие осадков уже принесло немало потерь Индии и Шри-Ланке.

А еще на этой неделе стартовал саммит "Большой семерки", к началу которого экоактивисты подготовили немало перформансов, чтобы обратить внимание мировых лидеров на проблемы, волнующие простых людей.

Но тем не менее лето продолжается: и люди и животные хотят отдохнуть и позагорать, несмотря на коронавирусные ограничения. Даже слоны устроили себе пляж в джунглях. Как это выглядит? Узнайте в нашей фотоподборке.

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