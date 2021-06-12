Фото: Как отметили День России в Москве и регионах РФ

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в различных городах РФ прошло празднование главного национального праздника.

Государственный праздник День России отмечается в РФ ежегодно 12 июня.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. С этого момента при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти.

12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.

Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

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