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Фото: Как отметили День России в Москве и регионах РФ

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© Sputnik / Vitaliy Ankov
Девушка во время празднования Дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0c/35095692.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210612/35096417/deni-rossii-otmetili-moskva-regiony-photo.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в различных городах РФ прошло празднование главного национального праздника.

Государственный праздник День России отмечается в РФ ежегодно 12 июня.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. С этого момента при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти.

Путин вручил награды лауреатам госпремии
© Sputnik
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12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.

Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

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