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Фото: День России в Кишиневе – белые паруса и фотовыставка

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  • В Кишиневе отметили День России
  • Ziua Rusiei sărbătorită în parcul ”Valea Morilor” din Chișinău
  • В Кишиневе отметили День России
  • Ziua Rusiei sărbătorită în parcul ”Valea Morilor” din Chișinău
  • Ziua Rusiei sărbătorită în parcul ”Valea Morilor” din Chișinău
  • Ziua Rusiei sărbătorită în parcul ”Valea Morilor” din Chișinău
  • Парусная регата
  • Парусная регата
  • Парусная регата
  • Парусная регата
  • Награды для победителей парусной регаты
  • Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
  • Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
  • Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Празднование Дня России в Кишиневе.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0c/35101001.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210612/35101614/foto-den-russii-v-kishinev-belye-parusa-na-ozere-i-fotovystavka.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Кишиневе в субботу отметили День Российской Федерации – мероприятия прошли в парке "Валя Морилор".

День России в Молдове отметили широкой культурно-спортивной программой. Основные мероприятия проходили в парке "Валя Морилор". Для посетителей праздника организовали фотовыставку под открытым небом "Многогранная Россия".

Парусная регата
© Sputnik / Mihai Caraus
В День России в Кишиневе прошла парусная регата

Она подготовлена Русским домом совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова.  

На озере в парке также прошла парусная регата, ее организовала Национальная федерация спортивного яхтинга Молдовы. 

На воде паркового озера состоялось около десяти гонок, в которых приняли участие юные и взрослые яхтсмены на спортивных парусных снарядах разных классов. 

Празднование включало концертную программу в исполнении известных в Молдове детских музыкальных коллективов: Do-Re-Micii, Cununița, Lollypops. А завершился вечер концертом кавер-группы Prizza.

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