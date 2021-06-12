Фото: День России в Кишиневе – белые паруса и фотовыставка

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Кишиневе в субботу отметили День Российской Федерации – мероприятия прошли в парке "Валя Морилор".

День России в Молдове отметили широкой культурно-спортивной программой. Основные мероприятия проходили в парке "Валя Морилор". Для посетителей праздника организовали фотовыставку под открытым небом "Многогранная Россия".

Она подготовлена Русским домом совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова.

На озере в парке также прошла парусная регата, ее организовала Национальная федерация спортивного яхтинга Молдовы.

На воде паркового озера состоялось около десяти гонок, в которых приняли участие юные и взрослые яхтсмены на спортивных парусных снарядах разных классов.

Празднование включало концертную программу в исполнении известных в Молдове детских музыкальных коллективов: Do-Re-Micii, Cununița, Lollypops. А завершился вечер концертом кавер-группы Prizza.

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