Локтевые приветствия и встречи: яркие фото с саммита G7

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Трехдневный саммит G7, который проходил в Великобритании, завершился. В фотоленте Sputnik собраны самые яркие моменты.
Саммит стран G7 прошел в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "Большой семерки" почти за два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США.
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