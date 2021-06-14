Фото: реалистичные кадры Марса с ровера "Чжужун"

Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты.

Китайское национальное космическое управление обнародовало изображения Марса, полученные с ровера "Чжужун". Это знаменует полную удачу первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космических аппаратов, передает РИА Новости. На снимках можно увидеть панораму в месте посадки, рельеф Красной планеты, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также марсоход.

Китайская миссия "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты. По состоянию на 11 июня марсоход функционирует в благоприятном режиме.

Sputnik собрал самые интересные, яркие и необычные кадры марсохода, сделанные на Марсе.

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