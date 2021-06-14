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Фото: реалистичные кадры Марса с ровера "Чжужун"

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© REUTERS / CNSA
Китайский марсоход Zhurong и посадочный модуль миссии Tianwen-1, снятые на поверхности Марса.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0b/35080024.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210614/35080639.html

Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты.

Китайское национальное космическое управление обнародовало изображения Марса, полученные с ровера "Чжужун". Это знаменует полную удачу первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космических аппаратов, передает РИА Новости. На снимках можно увидеть панораму в месте посадки, рельеф Красной планеты, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также марсоход.

Снимок поверхности Марса. Архивное фото
© Sputnik
Китайский зонд впервые успешно сел на поверхность Марса

Китайская миссия "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты. По состоянию на 11 июня марсоход функционирует в благоприятном режиме.

Sputnik собрал самые интересные, яркие и необычные кадры марсохода, сделанные на Марсе. 

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