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Фото: заграждения и колючая проволока – как готовятся к саммиту Байдена и Путина

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© AP Photo / Markus Schreiber
На набережной возле виллы идут работы по возведению временного шатра для СМИ.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210615/35121742/summit-vstrechi-villa-la-granzh-biden-i-putin.html

Для швейцарских властей встреча Путина и Байдена – своего рода испытание. Необходимо не только разместить делегации от обеих сторон, но и обеспечить максимальную безопасность проведения встречи на высшем уровне.

Уже в среду на женевской вилле "Ла Гранж" пройдет саммит президентов России и США. Предстоящую встречу, задолго до ее начала, уже обсуждают политики, журналисты и аналитики по всему миру.

Для швейцарских властей мероприятие, итогов которого ждет весь мир, – тоже своего рода испытание. Необходимо не только разместить делегации от обеих сторон, но и обеспечить максимальную безопасность проведения встречи на высшем уровне.

Владимир Путин и Джо Байден. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
Названо место проведения саммита Путина и Байдена

В парке и на самой вилле, где 16 июня пройдет саммит, уже неделю активно ведутся работы по благоустройству и защите периметра. Вокруг парка установили железные ограждения, которые к тому же обнесли еще и колючей проволокой. Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.

Использование воздушного пространства над Женевой с 15 по 17 июня будет ограничено, а военно-воздушные силы перейдут на усиленное наблюдение.

На набережной вовсю идут работы по возведению временного шатра для СМИ. Чуть дальше от парка, ближе к знаменитому женевскому фонтану, военные потихоньку перекрывают территорию, потому что вся набережная от парков О'Вив и Ла Гранж до моста Монблан, вместе с прибрежными водами, объявлены зоной безопасности на время саммита, сообщает РИА Новости. С раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение. Плановые ремонтные работы на мосту Монблан также будут временно приостановлены.

Саммит Россия-США запланирован на 16 июня. Чтобы не создавать в городе излишнего скопления машин и людей, власти Женевы рекомендовали компаниям перевести своих сотрудников в этот день на дистанционную работу.

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Теги:
ПВО, безопасность, Женева, саммит, Путин, Джо Байден

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