Фото: самые красивые моменты истории любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Пока звезды официально не подтвердили информацию о воссоединении, но в интернет уже попали кадры нежного поцелуя Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были помолвлены. Они считались одной из самых ярких пар Голливуда, многие поклонники сожалели о расставании, которое произошло в 2004 году.

Но судя по последним снимкам папарацци, пара воссоединилась спустя 17 лет после расставания — Бен и Дженнифер теперь вместе. Пока звезды официально не подтвердили информацию о воссоединении, но в интернет уже попали кадры нежного поцелуя Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

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А пока вспоминаем самые яркие моменты романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начала 2000-ых.

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