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Фото: самые красивые моменты истории любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме "Девушка из Джерси".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0f/35129411.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210615/35130021/djenifer-lopez-i-ben-aflek-snova-vmeste-goreacie-momenti-istorii-liubvi.html

Пока звезды официально не подтвердили информацию о воссоединении, но в интернет уже попали кадры нежного поцелуя Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были помолвлены. Они считались одной из самых ярких пар Голливуда, многие поклонники сожалели о расставании, которое произошло в 2004 году.

Но судя по последним снимкам папарацци, пара воссоединилась спустя 17 лет после расставания — Бен и Дженнифер теперь вместе. Пока звезды официально не подтвердили информацию о воссоединении, но в интернет уже попали кадры нежного поцелуя Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. 

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Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru)

А пока вспоминаем самые яркие моменты романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начала 2000-ых.

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