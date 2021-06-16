Фото: самые экстравагантные шляпки британских модниц на элитных скачках

Яркие, необычные, дорогие, эксклюзивные, смелые и помпезные - именно так можно описать шляпки дам на скачках в Великобритании.

Королевские скачки Royal Ascot в Великобритании - это не только важное спортивное событие, но и мероприятие, которое запоминается всем необычными женскими аксессуарами.

Шляпка является неотъемлемой частью дамского образа, без нее на скачки невозможно попасть. По дресс-коду, основание шляпки не должно быть менее 10 сантиметров.

Дизайнеры постарались и сделали так, чтобы каждый аксессуар был неповторим. Одни из самых популярных украшений женских шляпок - это цветы. Но не удивляйтесь, увидев на шляпе перья, птиц, фрукты или бабочек.

В фотоподборке мы собрали самые необычные и запоминающиеся женские головные уборы.

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