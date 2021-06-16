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Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020

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© REUTERS / Matthias Hangst/Pool
Футболисты Германии и Франции во время матча на Евро-2020.
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Sputnik Молдова
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В рамках первого тура чемпионата Европы группы F сборная Франции минимально обыграла Германию. Единственный гол поединка был забит на 20-й минуте.

Футболисты сборной Франции благодаря автоголу Матса Хуммельса добились минимальной победы над немцами в первом туре группового этапа Евро-2020. Тем не менее игра была интересной, насыщенной острыми моментами и полна сюрпризов. Самые яркие кадры прошедшего матча - в нашей фотоподробке.

© REUTERS / Anton Vaganov
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Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.  

Таким образом, игры проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

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Теги:
мяч, болельщик, евро, футбол

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