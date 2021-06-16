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Фото: как проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве

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© Sputnik / Sergey Bobylev
16 июня 2021. Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден (слева направо) во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/10/35141469.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210616/35142092/foto-putin-i-baiden-vstretilisi-v-jeneve.html

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

В Женеве на вилле Ла Гранж состоялась первая встреча в рамках саммита президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. 

Вилла Ла Гранж в Женеве.
© AP Photo / Markus Schreiber
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На первых фотографиях с саммита можно увидеть встречу глав двух государств, приветствие и рукопожатие. Президенты отказались от локтевого приветствия, отдав предпочтение классическому.

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

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Теги:
Женева, Байден, путин, Россия, США

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