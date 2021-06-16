Фото: как проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

В Женеве на вилле Ла Гранж состоялась первая встреча в рамках саммита президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

На первых фотографиях с саммита можно увидеть встречу глав двух государств, приветствие и рукопожатие. Президенты отказались от локтевого приветствия, отдав предпочтение классическому.

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

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