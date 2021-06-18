Фото: острые моменты и эмоции Евро-2020

Евро-2020 - одно из самых ожидаемых спортивных событий мирового масштаба. Даже если вы не фанат футбола и не следите пристально за матчами, самые яркие победы наверняка у вас на слуху.

Чемпионат Европы по футболу запомнится не только красивыми голами, рекордами и скандалами, но и яркими кардами с поля. Самые интересные из них - в нашей фотоподробке.

Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.

Таким образом, игры проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

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