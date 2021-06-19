Фото: Евро-2020, политические саммиты и забавные животные – лучшее за неделю

Оцените лучшие фото самых ярких событий прошедшей семидневки, какими их увидели фотографы мира со всего мира.

Пока Европа живет футболом, остальной мир тоже не стоит на месте.

В Женеве прошел "саммит года" года с участием президентов России и США.

В Мексике трагедия – поезд сошел с рельс, а Китай запустил космический корабль к своей строящейся орбитальной станции.

А еще – в Аскоте, в Великобритании, прошли традиционные скачки, которые, похоже, больше знамениты не гонками лошадей, а вычурными шляпками, которые надевают зрительницы.

Но и это еще далеко не все. Чем еще запомнится уходящая неделя – смотрите в нашей фотоподборке.

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