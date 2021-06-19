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Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму

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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35178138.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210619/35179191/krym-dozh-posledstviia-zatoplenie.html

Сильные дожди обрушились на Крым, разрушив километры дорог и повредив сотни домохозяйств, особенно масштабный ущерб стихия нанесла Ялте.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра).

Видео из затопленной Керчи
© Video: Youtube / RT на русском
Крым затопило - последствия масштабного наводнения в Керчи

В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести, сообщает РИА Новости.

В акватории Ялты решением штаба по ликвидации последствий ЧС было запрещено купание. Мощные паводки привели к замутнению воды глиной. При этом реки, выйдя из берегов, вылились в море, принеся собой потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже автомобили.

Правительством РФ создана специальная Комиссия по восстановлению регионов Крыма, пострадавших от подтопления.

"Впереди – тяжелая работа по восстановлению абсолютно всей инфраструктуры в пострадавших районах. Все это предстоит сделать в максимально сжатые сроки", – написал Аксенов на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксенов.

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