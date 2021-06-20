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Фото: ко Дню отца – как выглядят папы знаменитостей

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© AFP 2021 / Jewel Samad
Певица Шакира обнимает своего отца Уильяма Мебарака во время мероприятия "Человек года" Латинской академии звукозаписи 2011 года.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/12/35164617.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210620/35165387/foto-den-ottsa-znamenitosty-zvezdy.html

Предлагаем вашему вниманию фотоленту, наполненную отеческой любовью: звезды кино и музыки и их иногда не менее звездные отцы.

День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. И хотя праздник пока не во всех странах закреплен на государственном уровне, это прекрасная возможность выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей.

А особенно таких прекрасных сыновей и дочерей, чье творчество и общественную деятельность ценят миллионы поклонников во всем мире.

Смотрите в нашей фотоленте, как выглядят отцы звезд сцены и экрана.

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