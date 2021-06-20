Фото: ко Дню отца – как выглядят папы знаменитостей

Предлагаем вашему вниманию фотоленту, наполненную отеческой любовью: звезды кино и музыки и их иногда не менее звездные отцы.

День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. И хотя праздник пока не во всех странах закреплен на государственном уровне, это прекрасная возможность выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей.

А особенно таких прекрасных сыновей и дочерей, чье творчество и общественную деятельность ценят миллионы поклонников во всем мире.

Смотрите в нашей фотоленте, как выглядят отцы звезд сцены и экрана.

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