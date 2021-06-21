21:38 21 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.33
  • USD17.90
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Фото

Фото: неповторимый колорит – в Китае составили рейтинг российских городов

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Aleksander Kryazhev
Вид на город Кызыл в Республике Тыва.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/15/35195103.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210621/35195712/foto-china-reyting-rossiyskikh-gorodov.html

Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных, по его мнению, российских городов.

Первой в списке оказалась столица Республики Тыва Кызыл. "Республика Тыва расположена на юге Сибири и известна как родина хоомея. Хоомей — это стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью", – цитирует слова китайского блогера ИноСМИ.

На втором месте расположился дагестанский город Дербент. "Дербент — один из старейших городов России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Истоки самых известных исторических мест в городе — крепости Дербент и Джума-мечети, восходят к середине VIII века", - рассказывает блогер.

Праздничный салют в Москве
© Sputnik / Maksim Blinov
Салют Победы - каким он был в разных городах России

Следующая списке – столица Калмыкии Элиста. "Этот небольшой южный городок является центром буддизма в России, а также известен как "город шахмат". Храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", построенный в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе", – пишет пользователь WeChat.

Четвертое место заняла столица Чечни Грозный. "Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь – безопасный и стремительно развивающийся регион", – отмечает блогер. По его словам, сейчас столицу республики можно считать современным мегаполисом, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети.

Столица Республики Саха (Якутии) – на пятом месте. Как пишет автор,  Якутск называют одним из самых холодных городов Земли. "Несмотря на суровые климатические условия, жители Якутска любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями", – заключает автор.

Смотрите в нашей фотоподборке, чем могли приглянуться российские города китайскому блогеру.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
Китай, Россия

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: неповторимый колорит – в Китае составили рейтинг российских городов
«По одной в руки»: жителям Ялты выдают питьевую воду
Видео: "По одной в руки" – жителям Ялты выдают питьевую воду
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться