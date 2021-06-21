Фото: неповторимый колорит – в Китае составили рейтинг российских городов

Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных, по его мнению, российских городов.

Первой в списке оказалась столица Республики Тыва Кызыл. "Республика Тыва расположена на юге Сибири и известна как родина хоомея. Хоомей — это стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью", – цитирует слова китайского блогера ИноСМИ.

На втором месте расположился дагестанский город Дербент. "Дербент — один из старейших городов России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Истоки самых известных исторических мест в городе — крепости Дербент и Джума-мечети, восходят к середине VIII века", - рассказывает блогер.

Следующая списке – столица Калмыкии Элиста. "Этот небольшой южный городок является центром буддизма в России, а также известен как "город шахмат". Храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", построенный в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе", – пишет пользователь WeChat.

Четвертое место заняла столица Чечни Грозный. "Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь – безопасный и стремительно развивающийся регион", – отмечает блогер. По его словам, сейчас столицу республики можно считать современным мегаполисом, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети.

Столица Республики Саха (Якутии) – на пятом месте. Как пишет автор, Якутск называют одним из самых холодных городов Земли. "Несмотря на суровые климатические условия, жители Якутска любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями", – заключает автор.

Смотрите в нашей фотоподборке, чем могли приглянуться российские города китайскому блогеру.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova