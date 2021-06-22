Фото: боль от утрат и вера в победу – какими были первые дни войны

В этот день мы чтим память тех, кто отдал свои силы, молодость и даже жизни великой цели – защите своего отечества, своего дома, народа и мира в целом.
22 июня 1941 года люди еще не могли представить, какие тяжелые испытания выпадут на их долю и как долго продлится война, но они всем сердцем верили, что обязательно одержат победу.
Смотрите в нашей фотоподборке, какими запечатлели первые дни той страшной войны объективы советских фотографов.
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