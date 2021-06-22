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Фото: боль от утрат и вера в победу – какими были первые дни войны

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© Sputnik / Yevgeny Khaldei
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/16/35204150.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210622/35204247/oto-kakimi-byli-pervye-dni-voyny.html

22 июня отмечается День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз​​​.

В этот день мы чтим память тех, кто отдал свои силы, молодость и даже жизни великой цели – защите своего отечества, своего дома, народа и мира в целом.

22 июня 1941 года люди еще не могли представить, какие тяжелые испытания выпадут на их долю и как долго продлится война, но они всем сердцем верили, что обязательно одержат победу.

Смотрите в нашей фотоподборке, какими запечатлели первые дни той страшной войны объективы советских фотографов.

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Теги:
22 июня 1941 года, Великая Отечественная война

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