Фото: за месяц до старта – как выглядит олимпийская деревня в Токио

На территории деревни возведено 21 жилых здания высотой от 14 до 18 этажей. В общей сложности в деревне около 3,8 тысячи комнат, в которых могут разместиться до 18 тысяч олимпийских атлетов и до 8 тысяч паралимпийцев.

Окруженная с трех сторон водой деревня условно поделена на три зоны – жилая, рабочая и комплекс Village Plaza, где разместятся медиацентр, магазины, кафе и другие объекты обеспечения жизнедеятельности спортсменов и сопровождающих их лиц.

Главным в нынешних условиях пандемии коронавируса остается соблюдение главных противоковидных мер. Все участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио должны пройти два ПЦР-теста до вылета из страны, а по прилету в Японию будут проходить ежедневное тестирование. Также участникам Олимпиады нельзя будет пользоваться общественным транспортом и принимать пищу вне отведенных для этого мест.

Постояльцам олимпийской деревни будет предложено до 700 видов различных блюд традиционной японской кухни и национальных кухонь других стран. Ресторанная зона, рассчитанная на примерно 5,5 тысячи мест, будет работать круглосуточно. Ежедневно в ней смогут подавать до 45 тысяч блюд. Разрешено даже употребление алкоголя, но только в личных комнатах.

Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены на год из-за коронавируса. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. В марте было принято решение об отказе в допуске болельщиков из-за рубежа.

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