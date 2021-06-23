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Фото: древняя тайна египетской мумии в Италии - ученые близки к разгадке

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© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Подготовка мумии к перевозке из археологического музея Бергамо в миланскую больницу для прохождения томографии.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35217603.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210623/35218111/Foto-drevnyaya-tayna-yegipetskoy-mumii-vItalii-uchenyye-blizki-k-razgadke.html

Мумия из Древнего Египта, которой не менее 3 тысяч лет, прошла в Италии процедуру компьютерной томографии.

Ученые решили исследовать внутренности древнеегипетского жреца Анх-эф-ан-Хонсу. Для этого им потребовалось подвергнуть мумию жреца процедуре компьютерной томографии (КТ).

"Мумии - это практически биологический музей, они похожи на капсулу времени", - цитирует Reuters директора исследовательского проекта Сабину Мальгору.

© Photo : Ministry of Antiquities
Уникальная находка в Египте - эти мумии были захоронены друг с другом
По ее словам, саркофаг датируется периодом между 900 и 800 годами до нашей эры. Имя жреца состоит из слов Анх-эф-ан-Хонсу, что означает "бог Хонсу жив".

Исследователи полагают, что им под силу получить данные о жизни и смерти египетского священника и понять, какие продукты использовались для мумификации его тела.

"Изучение древних болезней и ран важно для современных медицинских исследований ... мы можем изучать рак или артериосклероз, и это может быть полезно для современных исследований", - подытожила Сабина Мальгора.

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Теги:
исследование, Египет, Италия, ученые, тайна, мумия

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