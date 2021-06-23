Фото: древняя тайна египетской мумии в Италии - ученые близки к разгадке

Ученые решили исследовать внутренности древнеегипетского жреца Анх-эф-ан-Хонсу. Для этого им потребовалось подвергнуть мумию жреца процедуре компьютерной томографии (КТ).
"Мумии - это практически биологический музей, они похожи на капсулу времени", - цитирует Reuters директора исследовательского проекта Сабину Мальгору.
Исследователи полагают, что им под силу получить данные о жизни и смерти египетского священника и понять, какие продукты использовались для мумификации его тела.
"Изучение древних болезней и ран важно для современных медицинских исследований ... мы можем изучать рак или артериосклероз, и это может быть полезно для современных исследований", - подытожила Сабина Мальгора.
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