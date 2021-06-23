Фото: древняя тайна египетской мумии в Италии - ученые близки к разгадке

Мумия из Древнего Египта, которой не менее 3 тысяч лет, прошла в Италии процедуру компьютерной томографии.

Ученые решили исследовать внутренности древнеегипетского жреца Анх-эф-ан-Хонсу. Для этого им потребовалось подвергнуть мумию жреца процедуре компьютерной томографии (КТ).

"Мумии - это практически биологический музей, они похожи на капсулу времени", - цитирует Reuters директора исследовательского проекта Сабину Мальгору.

По ее словам, саркофаг датируется периодом между 900 и 800 годами до нашей эры. Имя жреца состоит из слов Анх-эф-ан-Хонсу, что означает "бог Хонсу жив".

Исследователи полагают, что им под силу получить данные о жизни и смерти египетского священника и понять, какие продукты использовались для мумификации его тела.

"Изучение древних болезней и ран важно для современных медицинских исследований ... мы можем изучать рак или артериосклероз, и это может быть полезно для современных исследований", - подытожила Сабина Мальгора.

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