Фото: пополнение в зоопарке Токио – теперь там на две панды больше

В токийском зоопарке Уэно радостное пополнение – панда Синсин стала мамой во второй раз и родила близнецов.

Уникальное событие для токийского зоопарка – панда Синсин, содержащаяся там, родила двух детенышей. Панды редко производят на свет близнецов, поэтому это событие можно считать большой редкостью.

Отцом детенышей является самец Рири. Вместе с Синсин они были привезены из Китая в Японию в начале 2011 года. Четыре года назад они уже стали родителями. Детеныша назвали Сянсян и она также пока содержится в токийском зоопарке.

Так как панда редко может выкормить двух детенышей одновременно, одного из близнецов работники зоопарка поместили в инкубатор. Сейчас он весит всего 124 грамма.

Панды – редчайшие животные. В горных лесах на юге и северо-западе КНР их осталось не более двух тысяч особей. В неволе по всему миру содержится примерно 600 бамбуковых медведей.

Смотрите в нашей фотоподборке, как выглядит счастливая панда-мать и ее новорожденные детеныши.

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