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Фото: пополнение в зоопарке Токио – теперь там на две панды больше

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© REUTERS / Tokyo Zoological Park Society
Панда Синсин с новорожденным малышом.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35218796.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210623/35218849/tokyo-panda-rodila-detenyshey.html

В токийском зоопарке Уэно радостное пополнение – панда Синсин стала мамой во второй раз и родила близнецов.

Уникальное событие для токийского зоопарка – панда Синсин, содержащаяся там, родила двух детенышей. Панды редко производят на свет близнецов, поэтому это событие можно считать большой редкостью.

Отцом детенышей является самец Рири. Вместе с Синсин они были привезены из Китая в Японию в начале 2011 года. Четыре года назад они уже стали родителями. Детеныша назвали Сянсян и она также пока содержится в токийском зоопарке.

Тигрята
© Photo : Facebook / Iv Ceban
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Так как панда редко может выкормить двух детенышей одновременно, одного из близнецов работники зоопарка поместили в инкубатор. Сейчас он весит всего 124 грамма. 

Панды – редчайшие животные. В горных лесах на юге и северо-западе КНР их осталось не более двух тысяч особей. В неволе по всему миру содержится примерно 600 бамбуковых медведей.

Смотрите в нашей фотоподборке, как выглядит счастливая панда-мать и ее новорожденные детеныши.

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