Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио

В Кишиневе прошла презентация формы сборной Молдовы для Олимпиады в Токио. Смотрите в фотоленте Spuntik Молдова, как выглядят все три комплекта экипировки.

Национальный олимпийский комитет (НОК) представил официальную форму молдавской сборной для летней Олимпиады 2020 в Токио.

На церемонии присутствовал глава НОК и олимпийский чемпион Николай Журавский, посол Японии в Молдове Катаяма Йошихиро, олимпийские чемпионы и призеры, а также спортсмены, прошедшие отбор на турнир в Токио.

Экипировка состоит из трех наборов: повседневной формы, спортивной для состязаний и парадной. Повседневная одежда представляет собой темный низ и белый верх – рубашка с элементами молдавской традиционной вышивки. Парадная форма – это классический черный костюм с накидкой на плечи в цветах молдавского флага. Спортивная форма выполнена также с темным низом, а верх – бирюзовый.

На Олимпийские игры квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру.

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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