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Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио

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  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация проходила в парке Штефана чел Маре в Кишиневе.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35230002.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210623/35230296/foto-moldavskie-sportsmeny-vystupyat-na-Olimpiade-v-Tokio.html

В Кишиневе прошла презентация формы сборной Молдовы для Олимпиады в Токио. Смотрите в фотоленте Spuntik Молдова, как выглядят все три комплекта экипировки.

Национальный олимпийский комитет (НОК) представил официальную форму молдавской сборной для летней Олимпиады 2020 в Токио. 

На церемонии присутствовал глава НОК и олимпийский чемпион Николай Журавский, посол Японии в Молдове Катаяма Йошихиро, олимпийские чемпионы и призеры, а также спортсмены, прошедшие отбор на турнир в Токио. 

Олимпиада
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Экипировка состоит из трех наборов: повседневной формы, спортивной для состязаний и парадной. Повседневная одежда представляет собой темный низ и белый верх – рубашка с элементами молдавской традиционной вышивки. Парадная форма – это классический черный костюм с накидкой на плечи в цветах молдавского флага. Спортивная форма выполнена также с темным низом, а верх – бирюзовый. 

На Олимпийские игры квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру. 

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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Теги:
Олимпиада, Молдова, Токио-2020, форма

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Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
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