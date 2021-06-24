Фото: персона в объективе – названы победители конкурса портретной фотографии

Это первый сезон премии, однако организаторы не новички: у них уже есть богатый восьмилетний опыт организации другого успешного конкурса – International Landscape Photographer of the Year Awards.

Организаторы хотят создать книгу действительно современной фотографии, поэтому их интересуют только те снимки, которые были сделаны "здесь и сейчас", а не старые заслуженные работы, которые уже получали награды в прошлые годы. Поэтому на конкурс принимались фото, датированные не раньше чем 1 января 2019 года.

Отобранный топ-101 лучших портретов конкурса дает авторам фотографий-победителей право на публикацию в эксклюзивной книге, которую можно приобрести либо в твердой обложке либо в электронной версии.

По мнению организаторов, нет ничего приятнее, чем увидеть свои работы опубликованными рядом с лучшими в мире снимками. Поэтому публикация в книге, которая будет издана по итогам – настоящий знак успеха.

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