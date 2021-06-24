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Фото: персона в объективе – названы победители конкурса портретной фотографии

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Снимок Solitude австралийского фотографа Forough Yavari, победивший в конкурсе 2021 The International Portrait Photographer of the Year.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35221186.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210624/35222328/winner-international-portrait-photographer-2021.html

Определены победители нового фотоконкурса International Portrait Photographer of the Year 2021, представившего лучшие работы мастеров портретной фотографии.

Это первый сезон премии, однако организаторы не новички: у них уже есть богатый восьмилетний опыт организации другого успешного конкурса – International Landscape Photographer of the Year Awards.

© Photo : Alexey Tsiler / RGS / The Most Beautiful Country
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Организаторы хотят создать книгу действительно современной фотографии, поэтому их интересуют только те снимки, которые были сделаны "здесь и сейчас", а не старые заслуженные работы, которые уже получали награды в прошлые годы. Поэтому на конкурс принимались фото, датированные не раньше чем 1 января 2019 года.

Отобранный топ-101 лучших портретов конкурса дает авторам фотографий-победителей право на публикацию в эксклюзивной книге, которую можно приобрести либо в твердой обложке либо в электронной версии. 

По мнению организаторов, нет ничего приятнее, чем увидеть свои работы опубликованными рядом с лучшими в мире снимками. Поэтому публикация в книге, которая будет издана по итогам – настоящий знак успеха.

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