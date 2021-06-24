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Фото: "Верните мою жизнь!" – Бритни Спирс просит суд снять опекунство над ней

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© AFP 2021 / Frederic J. Brown
Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/18/35238220.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210624/35238792/foto-britney-spears-opecunstvo.html

Бритни Спирс ведет борьбу в суде за прекращение над ней опекунства ее отца. В упорной борьбе певицу поддерживают многочисленные фанаты.

Американская певица Бритни Спирс впервые за 13 лет выступила в суде против установленного над ней вынужденного опекунства.

"Я работаю с 17 лет... Хочу, чтобы опекунство закончилось", – заявила певица.

В среду 39-летняя звезда поп-музыки выступила онлайн на судебном заседании и рассказала о невыносимых условиях, в которых ей приходилось работать. Она подвергла жесткой критике действия своей семьи, в особенности ее отца Джеймса Спирса.

"Я травмирована. Я несчастлива. Я не могу спать", – рассказала Бритни на суде.

В среду у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, где проходило заседание, собрались многочисленные поклонники певицы. Они поддержали ее претензии к семье и менеджменту и под лозунгом "Свободу Бритни!" провели стихийный митинг.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений за ее душевное здоровье, которое пошатнулось после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году. 

Отец певицы Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над ней, которое впоследствии было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни остался ее единственным опекуном.

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