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Фото: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (171)
71 0 0
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  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
  • Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Еще до начала марафона вакцинации у здания образовалась очередь в целый квартал.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1a/35263026.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210626/35264609/Foto-kak-prokhodil-marafon-vaktsinatsii-Sputnikom-V-v-Kishineve.html

В 7.00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди - и это несмотря на очень жаркий день.

С утра 26 июня на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

На марафоне организовали 31 линию вакцинации, задействовали около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляла около тысячи человек в час. Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, подаренной Московским Патриархатом молдавским священнослужителям.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (171)
Теги:
ажиотаж, очереди, марафон, Кишинев, вакцинация, Спутник V

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