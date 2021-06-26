Фото: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе

В 7.00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди - и это несмотря на очень жаркий день.

С утра 26 июня на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

На марафоне организовали 31 линию вакцинации, задействовали около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляла около тысячи человек в час. Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, подаренной Московским Патриархатом молдавским священнослужителям.

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