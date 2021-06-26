Фото: как печатают бюллетени для досрочных парламентских выборов в Молдове

В Центральной типографии Кишинева началась печать избирательных бюллетеней для досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 июля 2021 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила текст и образец бюллетеня для голосования, а также распорядилась начать их печать.

Согласно принятому решению, длина бюллетеня составит более полуметра - 580 миллиметров, ширина - 140 миллиметров. Вверху расположена надпись BULETIN DE VOT (БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ), а ниже - тип выборов и дата голосования.

Затем следуют две цифры: слева - порядковый номер избирательного округа, справа - порядковый номер избирательного участка.

Бюллетень разделен на 23 прямоугольника. На левой стороне каждого из них будет напечатан символ конкурента на выборах, в центре вписано название партии, общественно-политического движения, избирательного блока либо надпись "независимый кандидат".

Точное число бюллетеней, утвержденное на заседании ЦИК, составляет 3 521 642 экземпляра.

Для избирательных участков внутри страны напечатают 2 794 942 бюллетеня, из них 2 112 244 - на государственном языке и 682 698 - на русском.

Для избирательных участков, организованных за рубежом, ЦИК распечатает 726 700 бюллетеней, из них на румынском языке — 662 600 экземпляров и 64 100 — на русском.

Стоимость одного бюллетеня 0,18 леев, всего тираж обойдется в 633 895 леев.

На выборах 11 июля 2021 года ЦИК Молдовы зарегистрировал 23 конкурента.

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