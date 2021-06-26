17:41 26 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Фото: как печатают бюллетени для досрочных парламентских выборов в Молдове

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
  • Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
© Sputnik / Mihai Caraus
Процесс печати проходит в Центральной типографии Кишинева.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1a/35262930.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210626/35264788/Foto-kak-pechatayut-byulleteni-dlya-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov-v-Moldove.html

В Центральной типографии Кишинева началась печать избирательных бюллетеней для досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 июля 2021 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила текст и образец бюллетеня для голосования, а также распорядилась начать их печать.

Согласно принятому решению, длина бюллетеня составит более полуметра - 580 миллиметров, ширина - 140 миллиметров. Вверху расположена надпись BULETIN DE VOT (БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ), а ниже - тип выборов и дата голосования.

ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
Начал работу колл-центр ЦИК по досрочным парламентским выборам

Затем следуют две цифры: слева - порядковый номер избирательного округа, справа - порядковый номер избирательного участка.

Бюллетень разделен на 23 прямоугольника. На левой стороне каждого из них будет напечатан символ конкурента на выборах, в центре вписано название партии, общественно-политического движения, избирательного блока либо надпись "независимый кандидат".

Точное число бюллетеней, утвержденное на заседании ЦИК, составляет 3 521 642 экземпляра.

Для избирательных участков внутри страны напечатают 2 794 942 бюллетеня, из них 2 112 244 - на государственном языке и 682 698 - на русском.

Для избирательных участков, организованных за рубежом, ЦИК распечатает 726 700 бюллетеней, из них на румынском языке — 662 600 экземпляров и 64 100 — на русском. 

Стоимость одного бюллетеня 0,18 леев, всего тираж обойдется в 633 895 леев.

На выборах 11 июля 2021 года ЦИК Молдовы зарегистрировал 23 конкурента.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
Кишинев, Центральная типография, печать, бюллетени, Выборы

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
Фото: как печатают бюллетени для досрочных парламентских выборов в Молдове
Тысячи людей выстроились в очередь за Спутником V в Кишиневе
Видео: тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться