12:14 27 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Фото: знойное, городское, твое - лето в Кишиневе

Получить короткую ссылку
47 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
  • Лето в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Хорошо, что есть пляжи - тенек создаем себе сами.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1a/35265233.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210627/35265607/Foto-znoynoe-gorodskoe-tvoe-leto-v-Kishineve.html

Озеро, пляж, асфальт, жара, автомобили - это не случайный набор слов, а типичное летнее время в молдавской столице.

Куда пойти в знойные выходные, если ты заперт в городской черте? В Кишиневе ответ один: на озеро. Благо их здесь достаточно. Можно достичь средней прожарки на пляже, некоторые смельчаки даже умудряются искупаться, хотя санитарные врачи из года в год этого настоятельно не рекомендуют.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самый точный прогноз погоды: чего ждать в начале июля

А в целом лето в Кишиневе - это сиеста наоборот, ведь самый пик зноя обычно совпадает с пиком деловой или будничной активности. Спасаемся панамами, легкой одеждой, питьевой водой, шашлыками и громкой музыкой из динамиков. Ах, да: не забываем об эпидправилах в пандемию, носим маски и соблюдаем социальную дистанцию. Благо, в +35 это происходит как-то само собой.

Лето - это хорошо! Смотрим фотоленту и охлаждаемся.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
пляж, озеро, Кишинев, город, жара, лето

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
Фото: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
Тысячи людей выстроились в очередь за Спутником V в Кишиневе
Видео: тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться