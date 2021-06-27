Фото: знойное, городское, твое - лето в Кишиневе

Озеро, пляж, асфальт, жара, автомобили - это не случайный набор слов, а типичное летнее время в молдавской столице.

Куда пойти в знойные выходные, если ты заперт в городской черте? В Кишиневе ответ один: на озеро. Благо их здесь достаточно. Можно достичь средней прожарки на пляже, некоторые смельчаки даже умудряются искупаться, хотя санитарные врачи из года в год этого настоятельно не рекомендуют.

А в целом лето в Кишиневе - это сиеста наоборот, ведь самый пик зноя обычно совпадает с пиком деловой или будничной активности. Спасаемся панамами, легкой одеждой, питьевой водой, шашлыками и громкой музыкой из динамиков. Ах, да: не забываем об эпидправилах в пандемию, носим маски и соблюдаем социальную дистанцию. Благо, в +35 это происходит как-то само собой.

Лето - это хорошо! Смотрим фотоленту и охлаждаемся.

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