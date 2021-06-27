Фото: в Майами продолжают искать жертв обрушения здания

Многоэтажка обрушилась под Майами, штат Флорида, 24 июня. На место были направлены более 80 бригад спасателей.

Число погибших в результате обрушения жилого дома в пригороде Майами Серфсайде, штат Флорида, увеличилось до пяти, заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава на субботней пресс-конференции.

"Сегодня наши поисково-спасательные группы обнаружили под завалами тело еще одного человека", - заявила она.

По словам мэра, поисковики нашли на месте обрушения и другие человеческие останки. Работы продолжаются.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По последним данным, жертвами обрушения дома стали не менее четырех человек, судьба еще 159 человек остается неизвестной.

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