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Фото: в Майами продолжают искать жертв обрушения здания

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© REUTERS / Marco Bello
Спасатели на месте обрушения здания в Майами.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1b/35274416.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210627/35275028/Foto-v-Mayami-prodolzhayut-iskat-zhertv-obrusheniya-zdaniya-.html

Многоэтажка обрушилась под Майами, штат Флорида, 24 июня. На место были направлены более 80 бригад спасателей.

Число погибших в результате обрушения жилого дома в пригороде Майами Серфсайде, штат Флорида, увеличилось до пяти, заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава на субботней пресс-конференции.

Автомобиль скорой помощи возле госпиталя
© AFP 2021 / David Dee Delgado/Getty Images
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"Сегодня наши поисково-спасательные группы обнаружили под завалами тело еще одного человека", - заявила она.

По словам мэра, поисковики нашли на месте обрушения и другие человеческие останки. Работы продолжаются.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По последним данным, жертвами обрушения дома стали не менее четырех человек, судьба еще 159 человек остается неизвестной.

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Теги:
завалы, спасатели, США, Флорида, Майами, многоэтажка, обрушение

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