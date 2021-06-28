Фото: массовый завал – авария и жертвы на велогонке "Тур де Франс"

Полиция Франции объявила в розыск болельщицу, ставшую причиной массового завала на велогонке "Тур де Франс".

Масштабный завал велогонщиков, приведший к множеству травм и повреждений у спортсменов, произошел на первом этапе многодневной гонки "Тур де Франс".

Спровоцировала инцидент одна из болельщиц, которая выскочила на дорогу с плакатом, чтобы попасть в телеэфир. Велогонщик Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался плакат, в следствие чего образовался крупный завал, участниками которого стали по меньшей мере три десятка велогонщиков.

GREAT TO SEE SPECTATORS BACK INVOLVED IN SPORTS EH pic.twitter.com/Kwxj8be2Qh — Timothy Burke (@bubbaprog) June 26, 2021

​По итогам этапа был опубликован медицинский протокол. Ряд гонщиков получил травмы, в частности испанец Марк Солер (Movistar) доезжал гонку с двумя переломами рук, Сирил Лемуан получил множественные переломы ребер и коллапс легкого. Всего в медицинском рапорте упоминается 21 фамилия пострадавших гонщиков, пишет РИА Новости.

Полиция Франции намерена отыскать болельщицу, спровоцировавшую массовое падение и травмы спортсменов. Правоохранители объявили о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности.

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