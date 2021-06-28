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Фото: суперливень в Москве – подтопления и поваленные деревья

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  • Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя.
  • Прохожие на одной из улиц в Москве во время дождя.
  • Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя.
  • Девушка идет по одной из улиц в Москве во время дождя.
  • Девушка переходит дорогу на одной из улиц в Москве во время дождя.
  • Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве.
  • Молодые люди переходят дорогу на улице Петровка в Москве
  • Автомобили на из улиц в Москве во время дождя.
  • Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя.
  • Мужчина одной из улиц в Москве во время дождя.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1c/35282881.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210628/35283586/foto-superliven-moskva-podtopleniye.html

Сильный ливень и шквалистый ветер обрушились на Москву в понедельник днем, парализовав некоторые ветки метро.

Суперливень, который, по прогнозам синоптиков, должен принести до 70% месячной номы осадков, начался в Москве около полудня. В городе уже есть локальные подтопления, затоплены несколько станций метро.

Дождь в Москве
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Видео: суперливень в Москве: город затоплен, движение парализовано

СМИ сообщают, что в результате этого уже перекрыто движение на некоторых участках Дмитровского шоссе и МКАД.

По оценкам специалистов, шквалистый ветер привел к падению более десятка деревьев в Москве и области.

При этом в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что системы жизнеобеспечения города работают штатно, аварийных отключений потребителей из-за ухудшения погоды нет, сообщает РИА Новости.

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