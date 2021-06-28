Фото: суперливень в Москве – подтопления и поваленные деревья

Сильный ливень и шквалистый ветер обрушились на Москву в понедельник днем, парализовав некоторые ветки метро.

Суперливень, который, по прогнозам синоптиков, должен принести до 70% месячной номы осадков, начался в Москве около полудня. В городе уже есть локальные подтопления, затоплены несколько станций метро.

СМИ сообщают, что в результате этого уже перекрыто движение на некоторых участках Дмитровского шоссе и МКАД.

По оценкам специалистов, шквалистый ветер привел к падению более десятка деревьев в Москве и области.

При этом в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что системы жизнеобеспечения города работают штатно, аварийных отключений потребителей из-за ухудшения погоды нет, сообщает РИА Новости.

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