Фото: фестиваль "Жара" – заключительный концерт и красная дорожка

В воскресенье в Москве завершился пятидневный фестиваль "Жара-2021".

И хотя концерт из-за усиления противоковидных ограничений организаторам пришлось провести без зрителей, звезды шоу-бизнеса не упустили покрасоваться на красной дорожке фестиваля в ярких стильных нарядах и блеснуть на заключительном концерте оригинальными выступлениями. За всем происходящим поклонники могли следить лишь на экранах телевизоров и в интернете.

На красной дорожке в преддверии гала-концерта "Жара-2021" появились не только уже известные и популярные исполнители, но и множество восходящих звезд, пока что более известных как блогеры, но стремительно набирающих популярность не только в интернете.

Смотрите в нашей фотогалерее, какие наяды выбрали для финального дефиле на "Жаре-2021" Ксения Собчак (которая была ведущей концерта), Полина Гагарина, Елка, Дмитрий Маликов, а также Катя Адушкина, Даня Милохин, Валя Карнавал и многие другие.

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