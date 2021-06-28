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Фото: фестиваль "Жара" – заключительный концерт и красная дорожка

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© Sputnik / Kirill Kallinikov
Певица, актриса Наталья Гордиенко на гала-концерте фестиваля "Жара".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1c/35284647.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210628/35285004/foto-festival-zhara-zaklyuchitelnyy-kontsert-krasnaya-dorozhka.html

В Москве прошел масштабный гала-концерт, завершивший пятый международный музыкальный фестиваль "ЖАРА".

В воскресенье в Москве завершился пятидневный фестиваль "Жара-2021".

И хотя концерт из-за усиления противоковидных ограничений организаторам пришлось провести без зрителей, звезды шоу-бизнеса не упустили покрасоваться на красной дорожке фестиваля в ярких стильных нарядах и блеснуть на заключительном концерте оригинальными выступлениями. За всем происходящим поклонники могли следить лишь на экранах телевизоров и в интернете. 

© AFP 2021 / Frederic J. Brown
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На красной дорожке в преддверии гала-концерта "Жара-2021" появились не только уже известные и популярные исполнители, но и множество восходящих звезд, пока что более известных как блогеры, но стремительно набирающих популярность не только в интернете.

Смотрите в нашей фотогалерее, какие наяды выбрали для финального дефиле на "Жаре-2021" Ксения Собчак (которая была ведущей концерта), Полина Гагарина, Елка, Дмитрий Маликов, а также Катя Адушкина, Даня Милохин, Валя Карнавал и многие другие.

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