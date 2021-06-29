Фото: большая уборка – дайверы ликвидируют остатки рыбной фермы у острова Итака

Экологические активисты в Греции привлекли дайверов для очистки дна у острова Итака от остатков заброшенной рыбной фермы.

Греческие дайверы и экоактивисты решили всерьез заняться очисткой дна у острова Итака от остатков неработающей рыбной фермы.

Ферма уже давно не используется по назначению, а части ее конструкций постепенно разрушаются и захламляют акваторию острова.

В нашей фотоподборке – кадры подводной операции по очистке морского дна от мусора.

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