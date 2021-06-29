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Фото: большая уборка – дайверы ликвидируют остатки рыбной фермы у острова Итака

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© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Diving
Дайверы убирают остатки рыбной фермы недалеко от острова Итака, Греция.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210629/35293386/foto-dayver-ubirayut-ostatki-rybnoy-fermy-u-ostrova-itaka.html

Экологические активисты в Греции привлекли дайверов для очистки дна у острова Итака от остатков заброшенной рыбной фермы.

Греческие дайверы и экоактивисты решили всерьез заняться очисткой дна у острова Итака от остатков неработающей рыбной фермы.

Ферма уже давно не используется по назначению, а части ее конструкций постепенно разрушаются и захламляют акваторию острова.

В нашей фотоподборке – кадры подводной операции по очистке морского дна от мусора.

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Фото: большая уборка – дайверы ликвидируют остатки рыбной фермы у острова Итака
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