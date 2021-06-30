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Фото: это просто космос – объявлен шортлист конкурса Astronomy Photographer

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Снимок Bicolour Veil Nebula венгерского фотографа Péter Feltóti, попавший в шортлист конкурса Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1d/35293524.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210630/35294419/foto-prosto-kosmos-shortlist-konkursa-astronomy-photographer.html

Опубликован шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year 2021, который каждый год собирает лучших снимки астрофотографов.

Нет это не компьютерная графика, все изображения получены фотографами, увлеченными красотой и великолепием Вселенной. Шорт-лист конкурса Astronomy Photographer – 2021 представлен на всеобщее обозрение.

© Photo : Alexey Tsiler / RGS / The Most Beautiful Country
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Тут есть и полярные сияния, и планеты, и завораживающее звездное небо, и кадры Млечного Пути, и потрясающие воображение фото, демонстрирующие активность самой близкой к нам звезды – Солнца.

В этом году заявку на участие отправили 4500 фотографов из 75 разных стран мира. Традиционно победителей жюри озвучивает лишь в середине сентября.

В нашей фотогалерее – одни из лучших работ, присланных на конкурс. Предлагаем вам с ними ознакомиться.

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Теги:
космос, фотолента

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