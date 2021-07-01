Фото: жара, футбол и наводнение - лучшие фото Sputnik за июнь

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие фотокадры стали лучшими за уходящий месяц. Спойлер: там действительно много интересного.

Первый месяц лета заставил многих мобилизовать все силы. кому-то пришлось бороться с испепеляющим зноем, а кому-то - с последствиями наводнений.

Фанаты футбола получили свою дозу адреналина на стартовавшем ЕВРО, но и пандемия коронавируса вновь напомнила о себе.

И, конечно, июнь - месяц двух важных дат, первая из которых скорбная - начало Великой Отечественной войны. А вторая - праздничная: День России. Обе просто не могли не попасть в фотообъективы.

Что еще интересного припас июнь - ищите в нашей фотоленте.

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