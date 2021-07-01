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Фото: жара, футбол и наводнение - лучшие фото Sputnik за июнь

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© Sputnik / Sergey Bobylev
16 июня 2021. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (справа) во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1e/35308031.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210701/35310059/Foto-zhara-futbol-navodneniye-luchshiye-foto-Sputnik-june.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие фотокадры стали лучшими за уходящий месяц. Спойлер: там действительно много интересного.

Первый месяц лета заставил многих мобилизовать все силы. кому-то пришлось бороться с испепеляющим зноем, а кому-то - с последствиями наводнений. 

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Фанаты футбола получили свою дозу адреналина на стартовавшем ЕВРО, но и пандемия коронавируса вновь напомнила о себе.

И, конечно, июнь - месяц двух важных дат, первая из которых скорбная - начало Великой Отечественной войны. А вторая - праздничная: День России. Обе просто не могли не попасть в фотообъективы. 

Что еще интересного припас июнь - ищите в нашей фотоленте.

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