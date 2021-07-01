Фото: красный день календаря – в Китае отметили столетие Компартии

Годовщина основания КПК отмечается 1 июля, однако эта дата не является точной и была установлена значительно позже из-за потерянных данных.

Коммунистическая партия Китая (КПК) – самая многочисленная политическая партия в мире – первого июля с размахом отмечает свое 100-летие. В честь юбилея на центральной площади страны Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание с участием всего руководства КНР и представителей различных слоев населения, сообщает РИА Новости.

Руководство страны и 70 тысяч гостей, представляющих все национальности и слои общества Китая разместились на специально оборудованных для них местах, после чего над площадью пролетели истребители и вертолеты, образовав в небе число "100" и "71" – в честь годовщины образования КНР, которую страна отпразднует в октябре.

С трибуны, расположенной на стене Запретного города, к собравшимся обратился председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. СМИ отмечают, что в его приветственной речи более 80 раз прозвучало слово "народ".

В последние недели в Пекине усилены меры безопасности, введены ограничения на передвижение транспорта, закрыты парки и достопримечательности, перекрыты станции метро, остановлено движение шаттлов из столичных аэропортов в соседние города. Власти Китая по-прежнему придерживаются жестких противоэпидемиологических мер, к примеру, аккредитацию на торжественные мероприятия смогли получить только полностью вакцинированные от COVID-19 журналисты. Была ли вакцинация обязательной для всех гостей, официально не сообщалось, однако это вполне возможно, учитывая, что социальная дистанция в один метр при рассадке гостей не соблюдалась и к тому же все были без защитных масок.

Годовщина основания КПК отмечается 1 июля, однако эта дата не является точной и была установлена значительно позже из-за потерянных данных. КПК была основана во время своего первого съезда в 1921 году, который, по официальным документам, проходил 23-31 июля в Шанхае. На протяжении длительного времени точная дата встречи оставалась неизвестной из-за полицейского рейда, во время которого были утеряны многие документы. Лишь в 1950-х годах Советский Союз передал Китаю записи, в которых были сведения о датах проведения первого съезда.

На момент своего основания в 1921 году КПК насчитывала около 50 членов, сейчас эта цифра перевалила за 95 миллионов. КПК - одна из немногих коммунистических партий в мире, которая смогла сохранить власть в своих руках в XXI веке. По мнению многих аналитиков, КПК сейчас находится на пике своей власти.

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