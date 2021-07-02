Фото: веселые спортивные моменты - как поймать удачный кадр

Смотрите в фотоленте Sputnik интересные и комичные ситуации, попавшие в объектив спортивных фотожурналистов.

Второй день июля - профессиональный праздник всех спортивных журналистов, он отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (МАСП).

МАСП была образована в 1924 году в Париже и в настоящее время объединяет около 150 национальных союзов журналистов. День образования ассоциации - 2 июля - и стал Международным днем спортивного журналиста.

В нашей фотоленте - фотографии, которые вы не увидите в спортивных репортажах. Но они такие живые и динамичные!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova