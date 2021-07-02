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Фото: веселые спортивные моменты - как поймать удачный кадр

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© AFP 2021 / Timothy A. Clary
Мексиканская синхронистка участвует в финале командных соревнований по синхронному плаванию на Панамериканских играх в Торонто, Канада, 2015 год.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/01/35319602.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210702/35320655/Foto-veselyye-sportivnyye-momenty-na-foto-kak-poymat-udachnyy-kadr.html

Смотрите в фотоленте Sputnik интересные и комичные ситуации, попавшие в объектив спортивных фотожурналистов.

Сергей Тарновский
© Photo : предоставил Сергей Тарновский
Тарновский, украинец молдавской сборной: политика – враг спорта
Второй день июля - профессиональный праздник всех спортивных журналистов, он отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (МАСП).

МАСП была образована в 1924 году в Париже и в настоящее время объединяет около 150 национальных союзов журналистов. День образования ассоциации - 2 июля -  и стал Международным днем спортивного журналиста.

В нашей фотоленте - фотографии, которые вы не увидите в спортивных репортажах. Но они такие живые и динамичные!

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