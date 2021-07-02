Фото: веселые спортивные моменты - как поймать удачный кадр

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Смотрите в фотоленте Sputnik интересные и комичные ситуации, попавшие в объектив спортивных фотожурналистов.
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Photo : предоставил Сергей Тарновский
Второй день июля - профессиональный праздник всех спортивных журналистов, он отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (МАСП).
МАСП была образована в 1924 году в Париже и в настоящее время объединяет около 150 национальных союзов журналистов. День образования ассоциации - 2 июля - и стал Международным днем спортивного журналиста.
В нашей фотоленте - фотографии, которые вы не увидите в спортивных репортажах. Но они такие живые и динамичные!
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