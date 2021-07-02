Фото: ЕВРО-2020 - национальная еда на празднике большого футбола

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Смотрите в фотоленте Sputnik, насколько колоритными могут быть болельщики, если они фанаты не только футбола, но и гастрономии.
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Смотрите в фотоленте Sputnik интересные и комичные ситуации, попавшие в объектив спортивных фотожурналистов.
Годовщина основания КПК отмечается 1 июля, однако эта дата не является точной и была установлена значительно позже из-за потерянных данных.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие фотокадры стали лучшими за уходящий месяц. Спойлер: там действительно много интересного.
Опубликован шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year 2021, который каждый год собирает лучшие снимки астрофотографов.
Примар Кишинева неоднократно критиковал своего заместителя. Теперь его отставку инициировали во время заседания муниципального совета, после чего прошло голосование.
Как будут обучать иностранных студентов в условиях пандемии, сохранится ли дистанционка и какая прививка понадобится для приезда в Россию – ответы на эти вопросы - в материале Sputnik.
Актер и певец Николай Сличенко остался в памяти зрителей и по киноролям, в том числе в фильме "Свадьба в Малиновке".
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