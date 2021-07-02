Фото: ЕВРО-2020 - национальная еда на празднике большого футбола

Смотрите в фотоленте Sputnik, насколько колоритными могут быть болельщики, если они фанаты не только футбола, но и гастрономии.

Что такого должно произойти, чтобы "в одном флаконе" можно было встретить людей в нарядах, символизирующих национальную еду? Ответ прост: должен начаться футбол! Итальянцы на трибунах "предлагают" пасту и пиццу, французы - багет, голландцы и швейцарцы - сыр. Уже вырисовывается неплохое меню. Ну и вдобавок к этому - традиционный напиток всех футбольных болельщиков, и все: можно смотреть матч!

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