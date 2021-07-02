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Фото: ЕВРО-2020 - национальная еда на празднике большого футбола

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© REUTERS / Marton Monus
Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/02/35337574.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210702/35338073/Foto-EVRO-2020---natsionalnaya-eda-na-prazdnike-bolshogo-futbola.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, насколько колоритными могут быть болельщики, если они фанаты не только футбола, но и гастрономии.

Чемпионат Европы по футболу - 2021-1/4
© Sputnik / Vadim Rusu
Все пары 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020
Что такого должно произойти, чтобы "в одном флаконе" можно было встретить людей в нарядах, символизирующих национальную еду? Ответ прост: должен начаться футбол! Итальянцы на трибунах "предлагают" пасту и пиццу, французы - багет, голландцы и швейцарцы - сыр. Уже вырисовывается неплохое меню. Ну и вдобавок к этому - традиционный напиток всех футбольных болельщиков, и все: можно смотреть матч!

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Теги:
еда, болельщики, Евро-2020, футбол

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