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Фото: взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии

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© AFP 2021 / Costin Dinca
Дым поднимается над нефтеперерабатывающим заводом Petromidia, вид с туристического пляжа в Наводари, Румыния.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/02/35345199.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210702/35345707/Foto-vzryv-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-v-Rumynii.html

Возгорание произошло в цехе переработки дизельного топлива, все производство на предприятии было приостановлено.

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в румынском городе Нэводарь в уезде Констанца пострадали шесть человек, из которых один находится в критическом состоянии с ожогами 45% тела, а другой погиб.

Взрыв
© Inquam Photos / Costin Dinca
Фото, видео: мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии

Речь идет о числившемся пропавшим еще с самого начала ЧП сотруднике предприятия. Спасатели нашли его без признаков жизни.

По информации местных СМИ, он входил в отдел, где работал 51 человек, а в момент взрыва там находилось пятеро граждан.

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Теги:
Нефть, румыния, Пожар

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