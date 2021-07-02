Фото: взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в румынском городе Нэводарь в уезде Констанца пострадали шесть человек, из которых один находится в критическом состоянии с ожогами 45% тела, а другой погиб.
Речь идет о числившемся пропавшим еще с самого начала ЧП сотруднике предприятия. Спасатели нашли его без признаков жизни.
По информации местных СМИ, он входил в отдел, где работал 51 человек, а в момент взрыва там находилось пятеро граждан.
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