Фото: взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии

Возгорание произошло в цехе переработки дизельного топлива, все производство на предприятии было приостановлено.

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в румынском городе Нэводарь в уезде Констанца пострадали шесть человек, из которых один находится в критическом состоянии с ожогами 45% тела, а другой погиб.

Речь идет о числившемся пропавшим еще с самого начала ЧП сотруднике предприятия. Спасатели нашли его без признаков жизни.

По информации местных СМИ, он входил в отдел, где работал 51 человек, а в момент взрыва там находилось пятеро граждан.

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