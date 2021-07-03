Фото: страшные последствия оползня в японском Атами

Местные власти сообщают о том, что сотрудники береговой охраны обнаружили двух человек без признаков жизни.

Около 10 утра субботы в японском городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень, передает РИА Новости.

Как минимум 10 жилых домов разрушены. Сообщалось, что сотрудники береговой охраны обнаружили двух человек без признаков жизни. Судьба около 20 человек остается неизвестной. В районе бедствия начаты поисково-спасательные работы.

В противопожарные службы города Атами поступило множество сообщений от местных жителей о том, что они оказались заблокированными в своих домах после схода мощного оползня. Из района бедствия эвакуируют около 150 человек.

Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности почти для 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova