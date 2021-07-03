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Фото: страшные последствия оползня в японском Атами

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© AFP 2021 / Charly Triballeau
A general view shows mud and debris at the scene of a landslide following days of heavy rain in Atami in Shizuoka Prefecture on July 3, 2021.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/03/35354507.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210703/35355116/Foto-strashnye-posledstviya-opolznya-v-yaponskom-Atami.html

Местные власти сообщают о том, что сотрудники береговой охраны обнаружили двух человек без признаков жизни.

Около 10 утра субботы в японском городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень, передает РИА Новости.

Сход оползня в Атами, Япония
© REUTERS / KYODO
Видео: мощный оползень уничтожил дома в Японии, есть пострадавшие

Как минимум 10 жилых домов разрушены. Сообщалось, что сотрудники береговой охраны обнаружили двух человек без признаков жизни. Судьба около 20 человек остается неизвестной. В районе бедствия начаты поисково-спасательные работы.

В противопожарные службы города Атами поступило множество сообщений от местных жителей о том, что они оказались заблокированными в своих домах после схода мощного оползня. Из района бедствия эвакуируют около 150 человек. 

Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности почти для 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться.

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Теги:
жертвы, Катастрофа, Япония

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