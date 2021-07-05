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Фото: революционер моды – купальнику бикини исполняется 75 лет

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© AFP 2021
Манекенщица Мишелин Бернардини на первом показе бикини 5 июля 1946 года у бассейна "Молитор" в Париже.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210705/35369240/foto-kupalnik-bikini-75-let.html

В этот день 75 лет назад был впервые представлен открытый женский купальник, состоящий из двух отдельных элементов.

Ровно 75 лет назад, 5 июля 1946 года публике впервые представлена новая модель открытого женского купальника, который вызвал настоящий резонанс в обществе.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Пожалуй, всем уже известно, что и название свое новый купальный костюм получил именно в расчете на такую реакцию публики. Поскольку в это же время на атолле Бикини США проводили ядерные испытания, модельеры Жак Хейм и Луи Реар знали, что и выход их новой модели модели купальника произведет "эффект разорвавшейся бомбы". Да и рекламный слоган был выбран многозначный: "Бикини – разделенный атом!".

После появления нового купальника еще многие годы шли дискуссии и споры об этичности нового откровенного наряда. Лишь в 60-е, когда общество стало более раскованным, да и реклама, кино и музыка помогли, бикини окончательно вошел в моду.

В нашей фотоподборке – самые яркие и знойные кадры, запечатлевшие любительниц бикини со всего света.

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