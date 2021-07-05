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Фото: Байден, талисманы и салют - в США отметили День независимости

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© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден с талисманами бейсбольного клуба "Вашингтон Нэшионалс" во время празднования Дня независимости США в Белом доме.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210705/35370232/Foto-Biden-talismany-salyut-USA-otmetili-Den-nezavisimosti.html

Выступая с речью перед гражданами Соединенных Штатов, президент Байден заявил, что США провозгласили независимость от Великобритании 245 лет назад, а сейчас станут независимы от коронавируса.

"Светлейшее будущее" для США наступит очень скоро - такую уверенность выразил нынешний лидер Белого дома Джо Байден, выступая перед гражданами США в День независимости. 

Владимир Путин и Джо Байден
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko / Pool
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Он заявил, что США 245 лет назад провозгласили независимость от "далекого королевства" Великобритании и то же самое должны провозгласить от коронавируса. И тогда то самое "светлейшее" и наступит, отметил президент.

По словам Байдена, экономика США восстанавливается, но для окончательного преодоления вируса граждане страны должны сделать прививку. "Это самое патриотичное, что вы можете сделать", - заявил Байден.

Самые интересные кадры Дня независимости - 2021 смотрите в нашей фотоленте.

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