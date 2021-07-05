Фото: Байден, талисманы и салют - в США отметили День независимости

"Светлейшее будущее" для США наступит очень скоро - такую уверенность выразил нынешний лидер Белого дома Джо Байден, выступая перед гражданами США в День независимости.
Он заявил, что США 245 лет назад провозгласили независимость от "далекого королевства" Великобритании и то же самое должны провозгласить от коронавируса. И тогда то самое "светлейшее" и наступит, отметил президент.
По словам Байдена, экономика США восстанавливается, но для окончательного преодоления вируса граждане страны должны сделать прививку. "Это самое патриотичное, что вы можете сделать", - заявил Байден.
Самые интересные кадры Дня независимости - 2021 смотрите в нашей фотоленте.
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