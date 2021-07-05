17:54 05 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD18.04
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Фото

Фото: кино, любовь и "Оскар" – не стало Владимира Меньшова

Получить короткую ссылку
94 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / RIA News
Актеры Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана "Прости".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/05/35374379.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210705/35375094/foto-kino-lyubov-oskar-vladimir-menshov.html

Актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Владимир Меньшов, народный артист РСФСР, лауреат государственных премий СССР и России, один из немногих советских режиссеров, удостоенных премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", скончался пятого июля от последствий коронавируса.

Поистине народными стали его фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", которые известны практически каждому, а диалоги из них давно разошлись на цитаты.

Актер и режиссер Владимир Меньшов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 80-летнему юбилею
© Sputnik / Евгений Одиноков
Биография Владимира Меньшова

И хотя многие упрекали одну из самых известных картин режиссера "Москва слезам не верит" – ставшей лауреатом "Оскара" – в том, что сюжет банален и прост, Меньшов не боялся снимать фильмы, которые будут близки людям, в которых каждый может найти что-то знакомое, повседневное и типичное из нашей жизни.

Запомнится Меньшов и как человек твердого характера и стойких убеждений. Многих удивил его поступок на церемонии вручения кинонаград "MTV Россия" в 2007 году, когда режиссер отказался вручать приз фильму "Сволочи" и просто бросил конверт с результатами голосования на пол. Тогда он заявил, что не будет вручать приз "подлому фильму", позорящему страну. По словам Меньшова, этот фильм возмутил ветеранов и он просто не мог остаться в стороне.

Российская культура лишилась не только талантливого и самобытного актера, режиссера и общественного деятеля, но также и преподавателя. До последних дней Меньшов преподавал во ВГИКе, вел мастерскую вместе со своей супругой Верой Алентовой.

В нашей фотоподборке – основные вехи творческого пути Владимира Меньшова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
Фото: ЕВРО-2020 - национальная еда на празднике большого футбола
Авто и подземки в воде, сорванные крышки люков: Кишинев утонул
Видео: авто и подземки в воде, сорванные крышки люков - Кишинев затопило
Досрочные выборы в парламент Молдовы: где проголосовать за рубежом
Выборы в Молдове: полный список участков за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться