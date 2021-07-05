Фото: кино, любовь и "Оскар" – не стало Владимира Меньшова

Актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Владимир Меньшов, народный артист РСФСР, лауреат государственных премий СССР и России, один из немногих советских режиссеров, удостоенных премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", скончался пятого июля от последствий коронавируса.

Поистине народными стали его фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", которые известны практически каждому, а диалоги из них давно разошлись на цитаты.

И хотя многие упрекали одну из самых известных картин режиссера "Москва слезам не верит" – ставшей лауреатом "Оскара" – в том, что сюжет банален и прост, Меньшов не боялся снимать фильмы, которые будут близки людям, в которых каждый может найти что-то знакомое, повседневное и типичное из нашей жизни.

Запомнится Меньшов и как человек твердого характера и стойких убеждений. Многих удивил его поступок на церемонии вручения кинонаград "MTV Россия" в 2007 году, когда режиссер отказался вручать приз фильму "Сволочи" и просто бросил конверт с результатами голосования на пол. Тогда он заявил, что не будет вручать приз "подлому фильму", позорящему страну. По словам Меньшова, этот фильм возмутил ветеранов и он просто не мог остаться в стороне.

Российская культура лишилась не только талантливого и самобытного актера, режиссера и общественного деятеля, но также и преподавателя. До последних дней Меньшов преподавал во ВГИКе, вел мастерскую вместе со своей супругой Верой Алентовой.

В нашей фотоподборке – основные вехи творческого пути Владимира Меньшова.

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