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Фото: ретропоцелуй - как это делали в прошлом

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© AP Photo / Marty Lederhandler
Поцелуй актрисы Розалинд Расселл и продюсера Роберта Фрайера.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/06/35382291.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210706/35383166/Foto-retro-potseluy-kak-eto-delali-v-proshlom.html

Прощание, надежда, признание, кокетство - все это и многое другое мы можем выразить одним лишь поцелуем.

Влюбленная пара
© Fotolia / Nd3000
Безопасно и романтично: как поцелуй иногда может заменить секс
Хотя датируемый 6 июля праздник  - Международный день поцелуя - и неофициальный, его хочется отмечать. Конечно же - поцелуем. Главное - выбрать какой-то оригинальный способ. В нашей фотоленте есть варианты, которые можно позаимствовать. Или придумать собственные - вдруг и они со временем войдут в "золотой фонд" всемирных поцелуев.

Международный день поцелуев зародился в Великобритании - наверное, в противовес пасмурной погоде. Сегодня во многих странах мира его отмечают конкурсами (за самый долгий, страстный, красивый поцелуй и так далее) и веселыми шоу. 

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