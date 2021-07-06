Фото: ретропоцелуй - как это делали в прошлом

Прощание, надежда, признание, кокетство - все это и многое другое мы можем выразить одним лишь поцелуем.

Хотя датируемый 6 июля праздник - Международный день поцелуя - и неофициальный, его хочется отмечать. Конечно же - поцелуем. Главное - выбрать какой-то оригинальный способ. В нашей фотоленте есть варианты, которые можно позаимствовать. Или придумать собственные - вдруг и они со временем войдут в "золотой фонд" всемирных поцелуев.

Международный день поцелуев зародился в Великобритании - наверное, в противовес пасмурной погоде. Сегодня во многих странах мира его отмечают конкурсами (за самый долгий, страстный, красивый поцелуй и так далее) и веселыми шоу.

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