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Фото: он снова с нами – Каннский кинофестиваль начинает свою работу

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© AFP 2021
Актер Арнольд Шварценеггер на 38-ом Каннском кинофестивале.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210706/35387195/foto-kannskiy-kinofestival-nachinaet-svoyu-rabotu.html

На Лазурном берегу Франции открывается знаменитый Каннский фестиваль. В нашей фотоподборке – кадры истории легендарного кинофорума.

Каннский фестиваль – один из самых престижных и авторитетных международных киносмотров – после двухгодичного перерыва вновь начинает свою работу. В 2020-м смотр был отменен из-за пандемии COVID-19. В этом же году он пройдет с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате, хоть и был перенесен с мая на июль.

Как и любое масштабное событие, кинофестиваль в Каннах будет проходить с соблюдением санитарных мер. Так, во Дворец фестивалей нельзя будет попасть без предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса (признаются лишь вакцины, одобренные в Евросоюзе), либо без теста на СOVID-19, сделанного не более чем за 48 часов, либо без справки о наличии антител.

Канны перед открытием кинофестиваля.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Каннский фестиваль: возможна отмена, несмотря на колоссальные убытки

Председателем жюри фестиваля в этом году будет одиозный американский режиссер Спайк Ли, который прибыл в Канн в конце прошлой недели. На суд жюри будут представлены более 60 картин, а в основную конкурсную программу вошли 24 фильма.

Уже объявлено, что голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер в этом году получит почетную "Золотую пальмовую ветвь". Как отмечают организаторы смотра, в Канне были показаны семь фильмом с участием Фостер как актрисы или режиссера, ее будут чествовать на церемонии открытия 6 июля.

Еще одну почетную "Золотую ветвь" 74-го выпуска Каннского фестиваля получит известный итальянский режиссер Марко Беллоккьо. Награда будет ему вручена на церемонии закрытия 17 июля, а днем раньше в рамках фестиваля покажут новый фильм 81-летнего патриарха итальянского и мирового кино Marx peut attendre ("Маркс может подождать").

Церемония закрытия и объявление победителей киносмотра состоится 17 июля.

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