Фото: блеск и красота – красная дорожка открытия Каннского кинофестиваля

В 2020-м престижный киносмотр в Каннах был отменен из-за пандемии COVID-19. В этом же году он проходит с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате, хоть и был перенесен с мая на июль.

Как и на любом масштабном событий, на кинофестивале требуют четкого соблюдения санитарных мер. Так, во Дворец фестивалей нельзя будет попасть без предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса (признаются лишь вакцины, одобренные в Евросоюзе), либо без теста на СOVID-19, сделанного не более чем за 48 часов, либо без справки о наличии антител.

Председателем жюри фестиваля в этом году будет одиозный американский режиссер Спайк Ли, который прибыл в Канн в конце прошлой недели. В состав жюри также вошли французская певица и актриса Милен Фармер, режиссер Мати Диоп, американская актриса, продюсер и режиссер Мэгги Джилленхол, бразильский режиссер и сценарист Клебер Мендонса Фильо, актриса Мелани Лоран, австрийский кинорежиссер и сценарист Джессика Хауснер, актеры Тахар Рахим и Сон Кан Хо.

Смотрите в нашей фотоподборке чем удивляли звезды кино своих поклонников на красной дорожке в Канне.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova