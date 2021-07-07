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Фото: блеск и красота – красная дорожка открытия Каннского кинофестиваля

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© REUTERS / Johanna Geron
Модель и блогер Фархана Боди.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/07/35402254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210707/35403146/foto-krasnaya-dorozhka-otkrytiya-kannskogo-kinofestivalya.html

На торжественной церемонии открытия 74-го Международного Каннского кинофестиваля по красной дорожке прошли звезды мирового кинематографа.

В 2020-м престижный киносмотр в Каннах был отменен из-за пандемии COVID-19. В этом же году он проходит с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате, хоть и был перенесен с мая на июль.

Режиссер Джоди Фостер на фотосессии своего фильма Финансовый монстр (Money Monster).
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Почетный приз Каннского фестиваля получила Джоди Фостер

Как и на любом масштабном событий, на кинофестивале требуют четкого соблюдения санитарных мер. Так, во Дворец фестивалей нельзя будет попасть без предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса (признаются лишь вакцины, одобренные в Евросоюзе), либо без теста на СOVID-19, сделанного не более чем за 48 часов, либо без справки о наличии антител.

Председателем жюри фестиваля в этом году будет одиозный американский режиссер Спайк Ли, который прибыл в Канн в конце прошлой недели. В состав жюри также вошли французская певица и актриса Милен Фармер, режиссер Мати Диоп, американская актриса, продюсер и режиссер Мэгги Джилленхол, бразильский режиссер и сценарист Клебер Мендонса Фильо, актриса Мелани Лоран, австрийский кинорежиссер и сценарист Джессика Хауснер, актеры Тахар Рахим и Сон Кан Хо.

Смотрите в нашей фотоподборке чем удивляли звезды кино своих поклонников на красной дорожке в Канне.

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